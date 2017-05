Alario puso en duda su continuidad en River

Fotos IMPORTANTE. Lucas Alario es fundamental para el buen presente del elenco millonario, pero se iría en junio.

03/05/2017 -

El delantero de River Plate Lucas Alario puso ayer en duda su continuidad en el equipo después de junio para terminar la Copa Libertadores de América y admitió que le gustaría jugar la Liga de Campeones de Europa.

"No sé si voy a terminar la Copa con River porque en lo personal no me planteo objetivos largos", expresó Alario, autor de dos goles en el certamen sudamericano que por primera vez se juega con el formato anual.

El goleador riverplatense, en declaraciones a Fox Sports, tampoco afirmó si seguiría en caso que se lo pida el entrenador Marcelo Gallardo, a quien le estará ‘agradecido’ hasta que se ‘retire’ del fútbol.

"Con una sola mirada de Gallardo sabemos que estamos haciendo mal o bien", agregó el santafesino sobre el "Muñeco".

En cuanto a su futuro, el delantero que rechazó una oferta millonaria de China en el último receso admitió que le gustaría jugar la Liga de Campeones de Europa y que el torneo que más sigue es el inglés.

Ayer, en la práctica matutina de fútbol, llevada a cabo en el River Camp de Ezeiza, el delantero uruguayo Rodrigo Mora ocupó el lugar de Fernández, afectado por una lesión muscular, y se perfila para ser su reemplazante en el partido del sábado próximo frente a Temperley, por la fecha 23 del Campeonato de Primera División.

River viene de ganar su tercer partido en el Grupo 3 de la Copa Libertadores de América ante Emelec, en Ecuador, por 2 a 1, lo que lo tiene como líder de la zona ya que superó también a Independiente de Medellín de Colombia y Melgar de Perú.

El equipo que diagramó el entrenador Marcelo Gallardo en el ensayo de esta mañana incluyó a Augusto Batalla; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Rodrigo Mora, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario.

El único jugador de los habituales titulares que no se entrenó con el equipo fue el defensor Jonatan Maidana, quien estuvo haciendo trabajos específicos en el gimnasio, resguardando su físico ya que viene jugando todos los partidos. Su lugar lo ocupó Luciano Lollo, que también practicó con los suplentes, y en otro momento del entrenamiento se puso de dos el propio Gallardo.

El "Muñeco" hizo hincapié en las salidas con ataque por todos los frentes.

El ingreso del uruguayo Mora causó cierta sorpresa porque se trata de un jugador de características más ofensivas que Fernández.