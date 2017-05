Oftalmólogos restringirán las prácticas a los afiliados del Pami por cambios en el sistema

Fotos PRESTACIÓN. En nuestra provincia el 90% de los pacientes del Pami padece cataratas y necesita de una cirugía.

03/05/2017 -

Los oftalmólogos santiagueños comenzaron ayer con la aplicación de una restricción a las prestaciones a jubilados y pensionados afiliados al Pami, debido al nuevo sistema de pago de sus servicios por parte de la obra social. En concreto, realizan menos operaciones e intervenciones de alta complejidad.

Esta situación originada en la obra social acarreará un serio perjuicio a las personas de la tercera edad, ya que en nuestra provincia, aproximadamente el 90% de los afiliados alpadecen de cataratas y deben ser operados.

Esto se debe a que el organismo nacional decidió volver al sistema capitado para el pago de las prestaciones, que limita las intervenciones quirúrgicas.

Determinación

El doctor Daniel Fernando Luna Roldán, presidente de la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero, confirmó a EL LIBERAL la medida adoptada por el colegio que los agrupa.

"Los oftalmólogos estamos alineados con la decisión que ha tomado el Consejo Argentino de Oftalmología, de seguir prestando el servicio, pero vamos a realizar menos operaciones e intervenciones de alta complejidad, hasta que no veamos bien cómo serán los nuevos contratos, las exigencias, ventajas y desventajas que tenemos", reveló.

Explicó que "la nueva propuesta del Pami de volver al sistema capitado comenzó a regir el primer día hábil de mayo, según la información que tenemos desde la central de la obra social. Hemos tenido una reunión en Buenos Aires, con el segundo de Pami que es el contador López, y él dijo que este sistema había llegado para quedarse".

Cambio

"Esto representa un cambio muy brusco que no lo esperábamos, porque habíamos firmado un contrato hace dos meses para que siga el sistema de contraprestación, y de un día para el otro nos avisan que el contrato caía y que debía firmar otro con este nuevo sistema", puntualizó el doctor Luna Roldán, antes de aclarar que "los contratos los firma cada oftalmólogo o clínica directamente con el Pami".

Respecto de los perjuicios que acarreará a los afiliados este tipo de prestación, comentó que "con el sistema capitado se tiende a la subprestación, o sea que los médicos no van a operar a todos los pacientes que lo necesiten, porque la obra social no va a pagar por ellos. No puede uno invertir todo lo que insume operar una catarata, si la obra social no lo va a reconocer. Eso va a hacer que haya subprestación y que haya gente que quede ciega por catarata porque no va a haber turno para cirugía".

Explicó que el cupo de las cirugías dependerá de la cápita que reciba cada prestador, y expuso que "cada 1.000 pacientes o capitas, se tiene que operar el 1.6% cataratas, si tengo 2.000 pacientes, puedo operar 3 cataratas por mes. El 90% de los pacientes de Pami en Santiago tiene cataratas, y por mes, dependiendo de cada centro de atención, se operan entre 50 y 100 pacientes".