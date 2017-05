El SDE Competición manda en el campeonato

Fotos CRECIMIENTO El equipo santiagueño consiguió un triunfo en Chaco y un segundo puesto en el V6. En el series tiene a Crusitta como escolta.

03/05/2017 -

El equipo santiagueño SDE Competición del Top Race V6 y Top Race Series, es uno de los animadores de la categoría nacional, ya que cuenta con cuatro de sus seis pilotos entre los seis primeros lugares en el campeonato, teniendo como estandarte lo que vienen haciendo Mariano Altuna que marcha como líder en la principal divisional, y Gastón Crusitta, escolta del Series en este arranque del 2017.

Sobre la prueba y sobre su presente, Altuna dijo estar más que satisfecho: "Hicimos una gran carrera gracias al auto que nos entregó el SDE Competición. Largamos muy bien y aprovechamos el toque entre Canapino y Giallombardo para saltar a la primera posición, y desde ahí me concentré al máximo para aprovechar la posibilidad de la victoria que se dio", dijo el de Lobería entusiasmado con ser el nuevo líder del campeonato.

Para Krujoski, la llegada de Ivo a la familia lo llenó de pilas. "La verdad que en lo deportivo no me quiero emocionar, solamente quiero agradecer al equipo SDE Competición que me dio un gran auto en Chaco, para poder pelear de igual a igual dos monstruos como son Rossi y Ponce De León. Este podio va dedicado para el equipo", indicó.

En tanto que en el Top Race Series, Gastón Crusitta es quien marcha segundo en el campeonato con 64 puntos, y tres posiciones más abajo aparece Gastón Pacioni con 52. De esta manera, el equipo santiagueño llegará como protagonista para el 28 de mayo en el circuito de Buenos Aires.