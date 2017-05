Peláez puso a un Ford Ka en la elite

Fotos FESTEJO El también piloto (1º de izq. a der.) dijo estar satisfecho con su trabajo en el auto que corrió el mundial

Un auto armado íntegramente en Santiago del Estero por el múltiple campeón, el santiagueño Pablo Peláez, finalizó segundo en la clase RC 5 del Rally Mundial de Argentina 2017 que recientemente se corrió por los caminos serranos de la provincia de Córdoba.

Se trata del Ford Ka Viral con el que compitió Emilio Biondi, radicado en Munich (Alemania) y el cordobés Juan Salgado Nash, que finalizaron la reciente y exigente competencia en la provincia de Córdoba.

Se trata del tercer auto armado por Peláez, que se suma a otros dos anteriores (Peugeot 206) con el que supo ganar dos fechas del Mundial en Argentina (2010/11).

Sobre esta situación y la performance que tuvo el vehículo, el santiagueño no ocultó su satisfacción: "No deja de ser una enorme satisfacción y orgullo haber armado un auto que apruebe la exigente verificación previa de los técnicos de la FIA, toda vez que otras máquinas argentinas fueron reprobadas y no pudieron competir en la WRC", dijo el exitoso pìloto y preparador.

Sobre el futuro para alistar máquinas de rally, indicó que "hoy cobra mayor notoriedad internacional porque lo corrió otro piloto en el Mundial, pero a todos los autos con los que corrí y conquisté títulos argentinos y sudamericanos los armé en mi taller. Tengo varios proyectos para llevar adelante, pero sin descuidar mis compromisos como piloto en el Argentino de Rally", concluyó.