"No estamos para nada satisfechos con lo que ha pasado el equipo"

03/05/2017 -

Néstor García no está conforme con la temporada de Quimsa, pero le pone al pecho a la situación.

"No estamos para nada satisfechos con lo que ha pasado con el equipo. Y esto es una responsabilidad de todos, en la cual me incluyo como el principal. No hemos tenido regularidad, no hemos tenido química para jugar dentro de la cancha, a pesar de que hemos estado ahí todo el tiempo. Y a eso hay que sumarle que a nosotros se nos han lesionado cinco jugadores, de los cuales tres se operaron. No me gusta poner excusas pero es la realidad", expresó convencido el "Che".

Al ser consultado por el nivel de la competencia, opinó: "Me parece que es una liga pareja, cualquiera le gana a cualquiera. Ahora es muy importante la parte física, porque se juegan muchos partidos. Y han salido un par de jóvenes que juegan bastante bien. La Liga no se juega como antes, que se jugaba un básquet de control, de media cancha. Ahora se juega mucho más a la carrera, al contraataque y al tiro rápido".

El "Che" García habló de los entrenadores argentinos y elogió a su asistente Edgardo Santillán. "He visto un gran nivel de entrenadores, que tratan de sacarles el máximo a sus jugadores tácticamente. Y a nivel scouting, todos los asistentes están muy preparados. He tenido la suerte de vivirlo acá con un chico como Lato que me ha gustado el trabajo que ha hecho y todo lo que le hemos agregado a su trabajo, lo ha hecho espectacular".

De cara a la próxima temporada, comentó: "Como entrenador, siempre voy a respetar el estamento superior, que es el que dirige el club, busca el dinero y paga. Buscaremos las mejores opciones para el club, que pueda planificar una pretemporada y un equipo con respecto a lo que he visto y al juego que yo quiero. Arrancaríamos de cero, con la idea que tengamos con Gerardo (Montenegro), con todo el cuerpo técnico y los dirigentes".