Dijo que es hijo de un funcionario judicial, llamó a su papá y zafó de un control en que lo detuvo la policía

03/05/2017 -

"¿Por qué no le contás que te has querido dar a la fuga de un control vehicular?", le espeta un policía a un joven que toma su celular y comienza a marcar un número. Mientras espera que alguien atienda, le responde al efectivo: "Me confundí de calle". Su interlocutor lo ataja: "No te has confundido de calle", pero no puede decir nada más porque ya le están pasando el móvil; desde el otro lado de la línea, un hombre que se presenta como un secretario de una de las fiscalías de Instrucción pregunta qué está pasando.

Las imágenes llegaron a La Gaceta de forma anónima pero ya se encuentran en las redes sociales. Se presume que fueron grabadas durante la madrugada de ayer, pero no se informó adónde. Fuentes policiales confirmaron que el 911, Policía Vial y Regional Capital hicieron controles, pero ninguna tenía asentando el incidente, afirma la publicación del medio tucumano.

"Cuénteme qué pasa", exige el hombre que se presentó como secretario de una fiscalía. "El muchacho se quiso dar a la fuga de un control, se le pidieron los papeles y se molestó", responde el efectivo, que luego se presentó como oficial.

"¿Y por qué lo filma?", requiere el padre del joven al que hicieron parar en el control. "Nadie lo está filmando", responde el policía y de inmediato le pide el nombre a su interlocutor. Este último dice su nombre, repite su cargo y retruca: "Identifíquese conmigo, agente, oficial, o lo que sea".

"¿Hay algún problema doctor?", requiere el efectivo en el momento más álgido de la charla. Sin embargo, sin esperar respuesta, afirma que ya están liberando al joven. "Cualquier cosa me llama el martes a la fiscalía y conversamos", cierra su interlocutor.