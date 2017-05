Caso Araceli: "Mi hermano está detenido porque la asesinó, seguro"

Fotos FAMILIA. Además del apellido, comparten frondosos prontuarios.

03/05/2017 -

El hermano del principal acusado del crimen de la joven, de 22 años, habló con la prensa cuando salía a la comisaría 8 de Tres de Febrero y reveló: ‘Mi hermano está detenido porque la asesinó, seguro’.

Hernán Badaracco fue trasladado este martes por la tarde a una dependencia policial y al salir de la DDI dijo ante la prensa: ‘Me detuvieron por el apellido’.

Y al ser consultado sobre la detención de su hermano sentenció: ‘A mí no me digan nada... Mi hermano está detenido... ¿Por qué? Porque la mató, seguro’, dijo mientras los policías intentaban meterlo en un auto para llevarlo a la comisaría de Tres de Febrero donde pasará la noche. Mañana debe presentarse ante los fiscales del caso para la indagatoria: lo acusan de ‘homicidio agravado’.

Según fuentes policiales, habría sido Darío Badaracco, en una de sus declaraciones ante la fiscal de la causa, quien mencionó a su hermano como una de las personas que estuvo en la plaza de León Suárez con Araceli, horas antes de la desaparición de la joven.

El nuevo detenido, que se suma a los otros siete que tiene la causa, fue trasladado este martes a la DDI San Martín, y hoy sería llevado a la fiscalía para declarar.

Delincuencia

Hernán Badaracco tiene causas penales iniciadas desde el año 2003 en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. En San Martín tiene causas por tentativa de robo; tentativa de robo calificado; y hurto agravado. En tanto, en el partido de San Isidro, Badaracco está imputado por robo automotor y por el mismo delito fue acusado en una causa de Bahía Blanca.

También en la ciudad de Bahía Blanca, el hombre está imputado por el incumplimiento de salidas transitorias.

La detención de Hernán Badaracco, de 39 años, fue realizada este martes, poco después del mediodía, en su domicilio de la calle Ada Elflein al 400, de José León Suárez, partido de San Martín.

Como en el caso del hermano del principal acusado, todas las personas que se encuentran imputadas en la causa habrían sido mencionadas por Badaracco en sus distintas declaraciones ante la fiscal López Pereyra.

Al enterarse de la noticia de la detención de Hernán Badaracco, Mónica, la madre de Araceli, señaló: ‘No lo conozco, no era del entorno de mi hija’, pero agregó que no quisiera tenerlo en frente ni a él ni a su hermano.

En diálogo con el canal de noticias C5N, la mujer expresó: ‘A mí no me puede aliviar que lo detengan, nada me va a aliviar, yo quiero que se haga justicia, pero nada me alivia ni nadie me va a devolver a mi hija’.