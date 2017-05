El acusado por el crimen de la joven fue denunciado por abusar de sus hijastros

Fotos DOLOR. El padre de los nenes lo denunció en 2015. "Si enterró un cuerpo en su casa, no sé que más habrán visto mis hijos", lamenta.

03/05/2017 -

Juan Ángel Rojas tuvo dos hijos con su ex Claudia Guzmán. La mujer es la actual pareja de Darío Badaracco, el principal sospechoso del crimen de Araceli Fulles.

Rojas está desesperado desde que conoció que sus chiquitos vivían en la misma propiedad de San Martín donde el jueves pasado hallaron los restos de la chica que era buscada desde el 2 de abril. No tiene ningún dato de ellos desde entonces y aporta un antecedente estremecedor: asegura que denunció a Badaracco por abusar de sus hijos en los Tribunales de General Rodríguez en 2015: ‘Si enterró un cuerpo en su casa, no sé que más habrán visto mis hijos, no me entra en la cabeza’, lanza el hombre.

Rojas revela que hace seis meses que no ve a sus hijos, que no sabe dónde están ahora porque nadie responde en los teléfonos de contacto que su ex dejó en la Justicia y cuenta que desde el 30 de agosto de 2015 comenzó una causa en la que denunció a Badaracco por el abuso sexual a su hija y lesiones leves contra el hermano de la nena. Esto ocurrió cuando la chiquita tenía 3 años y el nene 5 y habría sucedido en la misma casa donde encontraron el cuerpo sin vida de Araceli el jueves, después de buscarla por 25 días. ‘En el Juzgado no me prestaban atención’, añade, según Clarín.

Y cuenta: ‘Había bajado los brazos porque la Justicia no me daba respuesta. Mi casa es humilde pero mis hijos acá pueden estar felices’. Es entonces, que Rojas pide: ‘Busco la forma de que mi hija no pase de nuevo por esto, sólo pido que mi hija sea feliz y que la pueda ver crecer porque me sacaron mucho tiempo’.

Según Rojas, tanto Badaracco como su ex mujer lo "amenazaban", le decían que le iban a "prender fuego la casa y el auto", y que le llenaban la cabeza a sus hijos con que él "era una persona violenta y mal padre".

Infancia y drogas

Rojas contó que conocía a Badaracco de chico, porque se criaron en el mismo barrio, que "consumió droga al lado" de sus hijos y que en un cumpleaños que él organizó, "se fue a comprar cocaína y se puso a consumir" y que hasta el dueño del local le llamó la atención por ello. "Nunca pensé que podría haber hecho esto, no me lo imaginaba", dice sobre el crimen de Araceli.