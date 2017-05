Convocan a una conferencia sobre implante coclear y logogenia

Fotos ENCUENTRO. La Dra. Salas dará a conocer de qué se trata el médoto de la logogenia que permite a los sordos comunicarse mejor.

03/05/2017 -

En el aula magna de la Universidad Católica de Santiago del Estero se realizará este viernes una conferencia sobre implante coclear y logogenia. La misma se desarrollará a las 18, es gratuita y contará con la presencia de la logogenista Dra. Patricia Salas y la Lic. Silvia Vidal, fonoaudióloga. "Este viernes se realiza una conferencia con Patricia, que es una logongenista con mucha reputación. La logogenia no está muy difundida, es un método que se está aplicando en diversos lugares, en niños sordos con implante coclear. La idea de Patricia Salas es difundir el método e informar a los papás; en tanto Silvia Vidal hablará sobre implantes y la terapia posterior al implante, que es un dispositivo que hay trabajarlo mucho", dijo la profesora María Gracia Roca, organizadora del encuentro.

"La sordera lleva la dificultad en la lectoescritura. Todos los nenes sordos que atiendo van a escuelas comunes y es frecuente que la docente diga que si no puede hablar lo escriba, pero no pueden hacerlo si no escuchan ni habla. Entonces la logogenia va a trabajar esta parte de lectoescritura en lo visual", añadió.

Método

La logogenia es un método que tiene como objetivo el desarrollo de la adquisición del español, o de cualquier otra lengua histórico-vocal, en niños y adolescentes sordos, llevándolos a la capacidad de comprender lo que leen y de escribir correctamente, tal y como lo haría cualquier persona oyente.

Este método que se centra en la sintaxis, usa la lengua escrita. Aquí no se habla, ni se traduce en señas, únicamente se lee y escribe. De esta manera se hacen visibles aquellas palabras que logran captar y comprenden el significado.