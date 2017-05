Britney ninguneó a Shakira y ardió Troya

03/05/2017 -

Con motivo del "Flash Back Friday", una iniciativa en redes que consiste en publicar material retro, Britney Spears subió a su Instagram la tapa que protagonizó en 2002 para Rolling Stone. En la portada, Britney está junto a Shakira y Mary J. Blige. En el epígrafe de su publicación la cantante de Oops!...I Did It Again mencionó a su compatriota, pero excluyó a Shakira. "Eres una envidiosa", "¡Viva Shakira!", fueron los mensajes que recibió Britney