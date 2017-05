"Piñón Fijo" le canta a la Luna y sueña grabar un tema con Raly Barrionuevo

03/05/2017 -

-¿En qué estado se encuentra el proyecto de grabar con Raly Barrionuevo?

-Raly es de Frías, Santiago del Estero. Yo soy de Deán Funes, Córdoba. Así que, como te imaginarás, no somos muy veloces (se ríe). Lo que pasa en este mundo veloz, que las cosas se mastiquen, se amasen y que salga muy bien una canción compartida con un hermano es glorioso, es como un hijo. Me pasó con "Peteco". con el tema "La Familiera"; con Baglietto al grabar un tango que hicimos juntos; con "Los Nocheros" al componer una canción; y con el Bahiano.

Cuando uno se anima a hacer algo a media con otro es como tener un hijo y llega a un punto en que el hecho artístico pasa a tener vida propia y trasciende a los tiempos de los padres.

A Raly ya le pasé una letrita. Me dijo que le gustó y que le iba a poner música. Hará una devolución cuando pueda. Raly es una persona entrañable. Siempre lo admiré como artista.

-¿Esa letra que le pasaste habla de la vida en general o de algún tema en particular?

-De la infancia de ambos, que en realidad es la infancia de muchos. Es de la infancia de dos tipos que terminan haciendo lo que les gusta, lo que aman y lo que la vida lo puso a ser propaladores de algo que aman.

Es una cosa muy simple, que como todas mis canciones que desde la simpleza tratan de disparar cosas profundas.

Unas veces se logra, otra veces no tanto, pero ése es el desafío.

Yo tengo familia en Frías, en San Antonio de La Paz (Catamarca) donde descansa mi mamá, Recreo e Icaño.

Son todas ciudades que yo nombro en mis canciones y que las he llevado para que la canten chicos de todo el pais.

Yo me emociono mucho cuando me paro en un escenario de la calle Corrientes (Buenos Aires) y escucho a los niños nombrar a San Antonio de La Paz, Frías, Ancasti, Recreo e Icaño.

Todo esto es un fenómeno precioso.

-¿Desde qué perspectiva se trabaja con esto de ser abuelo?

-Desde una perspectiva personal, desde una emoción casi inmanejable te podría confesar.

Quizás, el único dique de contención que tengo para esa emoción inmanejable sea la música, las canciones que me brotan por los poros. Hace poquito, viajábamos, vía terrestre, de Misiones a Corrientes, y me tocó tomar a mi nieta Luna en brazos para que mi hija Sol descanse y me regaló una siesta inolvidable de tres horas en nuestro querido "Caracol", el vehículo que nos transporta por todo el país desde hace 28 años.

En un momento, con mi nieta en brazos, me miré en un espejo y, realmente, fue una imagen fuerte.

En cuanto a lo artístico, a mí me vienen haciendo sentir abuelo antes de que naciera Luna, porque muchos papás venían con sus niños en brazos y me decían que cuando ellos eran chiquitos me escuchaban y cantaban mis canciones y que ahora traían a sus hijos a mis espectáculos. De allí el nombre del show de una canción que se llama "Payabuelo".