"Nai" Awada confesó que salió con "Chano"

03/05/2017 -

Naiara Awada suma millas en la carrera hacia figura mediática del 2017.

La hija del actor Alejandro Awada volvió a impactar con sus declaraciones.

Invitada "Intrusos", la joven actriz confesó que tuvo un breve romance con "Chano" Charpentier.

"Salí un tiempo con Chano y no estuvo bueno. No es él el problema, es todo su entorno", aseguró "Nai", que además confesó que el músico la detesta: "Me odia porque un día en MuchMusic hicimos una parodia del reality suyo con Pampita y me llamó enojado mal".