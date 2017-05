Claudio Rissi le pone el alma a sus personajes

Fotos Claudio Rissi trabajó también en El Marginal, en la TV Pública, con gran repercusión.

03/05/2017 -

El actor Claudio Rissi gana seguidores en la televisión, a partir de su personaje del comisario Antonio Valente en la telenovela Amar después de amar (ADDA). Sin embargo, su prestigio no es de ahora. Rissi tiene tanta experiencia en el mundo del espectáculo que cuando habla y responde lo hace en forma pausada y hasta corrigiendo sus expresiones cuando es necesario, pues entiende que es importante que el mensaje llegue bien.

"No pasa seguido que uno esté muy orgulloso de los trabajos que hace, no es que yo haga mugre, que la hay, porque nunca lo haría, pero es difícil toparse con papeles y producciones de las que uno pueda levantar la frente en alto, aunque no se le pueda dar lugar al ego propio porque siempre es un trabajo de equipo, no algo aislado", afirmó a DiarioShow.

Rissi, que tiene en su trayectoria algo más de tres decenas de filmes y muchos trabajos en teatro y televisión, explica que si bien cuenta con reconocimiento público, la vida de actor o, más precisamente, su vida, no es tan afamada como muchos creen, por una cuestión de principios: "Me gustan los trabajos buenos en general, por eso no tengo un mango. Pero prefiero hacer un producto con el que yo esté feliz y que tenga reconocimiento en la calle. Que la gente te agradezca o felicite por un programa o una obra es mucho más importante".

Un poco más adentro de su cabeza, o sus vísceras, si se quiere, afirma que "yo me agoto mucho cuando el rol me exige, porque no tengo otra manera de laburar. Hace un tiempo estaba haciendo en teatro Terrenal, de Mauricio Kartun, y tuve que dejar porque estaba abrumado. En un momento de un monólogo hablaba del nene sirio muerto en la playa, la foto que recorrió el mundo, y se me aparecía su imagen. Hay momentos en los que aparecen determinados signos que uno tiene que saber leer y ponerse a salvo. Cuando trabajás demasiado a fondo, aparecen esas cosas porque empezás a rasparte. Me gusta laburar así, porque no tengo técnica. Hay otra gente muy talentosa que sí la tiene y quizá se equilibra más, pero yo no puedo".

Para Claudio, lo pesado no siempre es nocivo, pues explica que esa pasión desencadena cansancio porque "los personajes viven en uno y uno juega con ellos. Tenés cosas adentro y las podés sacar por un rato, sentimientos que si no fuera actor me terminarían internando. Todo mejora entre amigos, porque tenés la oportunidad de que lo lúdico sea más interesante, y jugás a faltarte el respeto en escena".