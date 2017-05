Rechazo internacional al llamado a la asamblea constituyente de Maduro

Fotos ANUNCIO. Nicolás Maduro manifestó su voluntad de una reforma durante los festejos por el Día del Trabajador y despertó el rechazo generalizado.

03/05/2017 -

Estados Unidos acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de tratar de "cambiar las reglas del juego" para asegurarse el poder con la convocatoria de una asamblea constituyente -anunciada anteayer por el mandatario en un acto por el Día del Trabajador-, y advirtió que podría estudiar nuevas sanciones a funcionarios venezolanos a raíz de ese "paso atrás".

"Tenemos profundas preocupaciones sobre las motivaciones para esta asamblea constituyente, que ignora la voluntad del pueblo venezolano y erosiona aún más la democracia venezolana", dijo el subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick, en conferencia de prensa.

La critica de Fitzpatrick se sumó a declaraciones de igual tono de los cancilleres de la Argentina, Susana Malcorra; Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, y Chile, Heraldo Muñoz que coincidieron en rechazar la convocatoria hecha por Maduro, rechazada también por la oposición venezolana.

"Lo que el presidente Maduro está intentando hacer, de nuevo, es cambiar las reglas del juego; sabe que su control del poder se le está escabullendo y quiere manipular las cosas, reescribir las reglas para asegurarse el acceso al poder, privilegios y protecciones para él y sus secuaces", añadió Fitzpatrick.

Estados Unidos se reserva la posibilidad de "hablar con otros países de la región sobre la posible imposición de sanciones coordinadas".

En tanto, Malcorra dijo que la situación política que vive Venezuela "es muy peligrosa", y juzgó que la convocatoria a la constituyente "pareciera que echa más nafta al fuego".

"Es muy peligrosa la situación y nos parece que tanto el gobierno como la oposición deben lograr un canal de mediación con objetivos y compromisos clave a fin de avanzar en una agenda común, que es muy simple, la de cumplir con el proceso electoral", definió.

Precisó que "los gobernadores debieron ser elegidos el año pasado y no lo fueron, así que hay que hacer eso; luego las elecciones comunales; y hacia fines del año próximo las presidenciales". En particular, sobre la convocatoria de Maduro de reformar la Constitución, aclaró que "todavía se está analizando a fondo" la propuesta en la región, pero que "en el momento" en el que se desliza, por "cómo están dadas las circunstancias, es casi como echar nafta al fuego". "Pareciera que está doblando la apuesta y no está pensando en que los que se mueren en la calle, sean del color que sean, son venezolanos", apuntó.

Malcorra insistió en que luego de la normalización de los procesos electorales en Venezuela se debe "volver a la separación de poderes" para que "la Asamblea Nacional funcione como corresponde", además de generarse las condiciones para "la liberación de los presos".Información publicada por diario EL LIBERAL. Director. Lic. Gustavo Ick.