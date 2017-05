Fotos Indagaron a profesor acusado de manosear a alumnas en Alberdi.

Hoy 23:35 -

Un profesor denunciado por “manosear” y “acosar” a dos alumnas en Alberdi negó las acusaciones durante una breve indagatoria ante la fiscal Aída Farrán Serlé.

Asistido por el abogado Sergio Brandán, el docente fue trasladado (detenido), cuatro días después de formularse tres denuncias, incluida la de un sacerdote, apoderado del colegio.

Según los cargos, en el 2016 el profesor habría manoseado a dos adolescentes, a quienes también habría acosado en los recreos.

“Conozco a las denunciantes porque fueron mis alumnas, pero jamás las he tocado. No entiendo el por qué estas denuncias”, destacó el detenido a la Fiscalía. “Siempre he sido respetuoso; y nunca se me hubiera ocurrido ofrecerles mejorarles sus notas, a cambio de alguna propuesta como de cama”, complementó.