"Claudio Tapia nos dijo que su club no lo cedía"

04/05/2017 -

Fernando Batista, principal auxiliar de Claudio Ubeda en el seleccionado sub 20, blanqueó que el titular de la AFA, Claudio Tapia, comunicó que ‘Independiente no cedía’ a Hernán Barco para la gira previa al Mundial, por lo cual el entrenador lo sacó de la lista para la competencia. ‘Al mediodía vino Tapia y nos comunicó que Independiente no cedía a Barco. Respeto la decisión de Independiente si cree que Ezequiel es importante para ellos’, sostuvo el ayudante de campo de Ubeda por radio Continental.

Batista confió la molestia en el cuerpo técnico y dijo que ‘la incertidumbre no le hizo bien a nadie’. ‘A Barco lo esperamos lunes y martes, armamos un entrenamiento por si venía. Fue citado y no vino, AFA no tuvo nada que ver’.