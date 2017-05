Olímpico y Old Lions, por el título

Fotos ACCIÓN El duelo se roba la atención de la jornada del fin de semana de la ovalada, en donde habrá un título en juego.

Los equipos de Olímpico y Old Lions definirán este sábado el primer campeón de la presente temporada del rugby provincial, cuando se vean cara a cara en cancha por designar, desde las 16.30 en lo que será la gran final del Campeonato Iniciación que organiza la Unión Santiagueña de Rugy (USR).

Sin dudas que este duelo será el choque más atractivo del fin de semana, que también tendrá como otros condimentos el domingo la presentación como local de Santiago Lawn Tennis ante Lince por la tercera fecha del Torneo Regional del NOA.

Además, el mismo domingo Old Lions visitará a Tucumán Lawn Tennis en procura de sumar su primera victoria en dicho certamen.

Por su parte, el otro representante santiagueño, Santiago Rugby, estará libre en la Zona Desarrollo. Además, para el fin de semana está prevista la segunda fecha del Circuito Femenino, esta vez en las instalaciones de Añatuya RC.

Se jugará este domingo desde las 11. El mismo domingo se jugará en Olímpico, el Encuentro Infantil de Desarrollo.

Programación completa

Torneo Iniciación. Sábado 6: Olímpico vs. Old Lions (15 en Intermedia; 16.30 en Primera).

Domingo 7: Santiago Rugby vs. Añatuya (15 en intermedia; 16.30 en Primera); Dorados vs. Campo Gallo (15.30 Primera) y Sanavirones vs. Juríes (16.00 Primera).

Regional del NOA. Domingo: Lawn Tennis vs. Lince (14.45 en Intermedia, 16.30 en Primera). Tucumán Lawn Tennis vs. Old Lions (14.45 en Intermedia, 16.30 en Primera). Juveniles. Sábado: Old Lions vs. Teros de Catamarca (14 en M/15; 15.30, M/16 y 17, M/17); Santiago Rugby vs. Lawn Tennis (15 en M/15 y M/16; 16.30 en M/17 y M/19). 2º Fecha Circuito Femenino: domingo desde las 11 en Añatuya RC.

Encuentro Infantil de Desarrollo: domingo desde las 10 en Olímpico RC.