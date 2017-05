Partidos de Infantiles y Juveniles

04/05/2017 -

La Asociación Capitalina programó para esta noche partidos de la cuarta fecha del Apertura. La programación es la siguiente: Independiente vs. Belgrano, en Infantiles (A. D’Anna y Carrillo) y Juveniles (A. D’Anna y Vasquez); Colón vs. Nicolás, en Infantiles (López y Sánchez) y Juveniles (N. Díaz y Herrera); Quimsa vs. Newbery, en Infantiles y Juveniles (Mukdsi y Páez); Juventud vs. Red Star, en Infantiles y Juveniles (S. Barraza y Abdala).