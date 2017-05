Jugadores de Newell’s en conflicto

04/05/2017 -

Los jugadores de Newell’s Old Boys no cobraron el salario de febrero con los cheques que les habían dado los dirigentes del club la semana pasada, en un acuerdo en el que participaron gremialistas de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), y harían público el conflicto, anticipó ayer una fuente allegada al plantel profesional del "Rojinegro" a Télam.

"Los jugadores están preocupados por la situación porque ya habían hecho un acuerdo con los dirigentes y Agremiados, que no cumplieron. La semana pasada cobraron enero, pero hoy los llamaron a los referentes para pedirles que no presentaran los cheques porque no tenían fondos para pagarlos", abundó un vocero "leproso".