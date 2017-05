Lamberti piensa en copar el medio

Fotos REFERENTE. Lamberti porta la cinta de capitán en Central Córdoba y es palabra autorizada para hablar.

04/05/2017 -

Central Córdoba se prepara para recibir mañana, desde las 22, a Juventud Unida de Gualeguaychú, rival directo en la lucha por la permanencia en la B Nacional.

"Ya estamos pensando en Juventud, tenemos otra vez la posibilidad de superar a un rival directo como Estudiantes y acercarnos al propio Juventud. Será otra final más de todas las que nos quedan", opinó el volante Hernán Lamberti, en los micrófonos de El Clásico, de Radio Panorama.

Para el ex Aldosivi, la clave estará en el mediocampo: "Ellos tienen muy buen pie en el medio y velocidad por los costados. Barrado no hace el carril y sabemos la calidad que tiene si lo dejamos con la pelota en los pies. La clave va a estar en el medio, en no dejarlos jugar a ellos".

"Por ahí ellos vendrán a hacer su negocio, si pierden quedan complicados y creo que no van a arriesgar mucho de arranque. Obvio que si los dejamos jugar se van a animar, pero si los presionamos se van a replegar. Por eso va a depender mucho de lo que hagamos nosotros", completó.

En otro tramo de la entrevista, Lamberti se refirió a las bajas que tendrá el equipo mañana. "Sabíamos que esto iba a pasar porque las seguidilla de partidos te traen lesiones y suspensiones. Uno cree que no va a influir en nada porque los chicos que van a entrar trabajan siempre para estar y entrenamos todos a la par. Es el momento de que esos chicos aprovechen la posibilidad que les toca y puedan demostrar", opinó.