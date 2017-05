Fotos "El Plan Empalme es para que los beneficiarios no dependan del Estado"

04/05/2017 -

El presidente Mauricio Macri aseguró que después de "una transición difícil" se ha logrado "evitar una crisis como la de 2001". "Pasaron 18 meses, ha sido una transición dura, pero hoy estamos creciendo", puntualizó luego de encabezar la inauguración del Metrobus en Santa Fe acompañado por autoridades de la provincia y del gobierno nacional. Por otro lado, el jefe de Estado aseguró que el plan de "empalme", para posibilitar la inclusión laboral de beneficiarios de planes sociales, tiene por objetivo la "inclusión" de esas personas para que "no dependan del Estado, de la política, ni de ningún puntero". "Lament a b l emente no fue un puente sino una estancia permanente en la exclusión", subrayó Macri. El programa "va a ayudar" a que quienes reciben un plan social "accedan luego a un trabajo de calidad para que pueda proyectar su vida y la de su familia", manifestó Macri. Una mejoría Además, precisó que los planes sociales, luego de la debac l e de l 2001 fueron "un auxilio", con el que se manifestó "de acuerdo", pero luego "lamentablemente no fue un puente sino una estancia permanente en la exclusión", dijo, y destacó que del "empalme" podrá participar "cualquier empresa, pequeña, mediana, grande, que vaya a ampliar su dotación" de trabajadores. El Presidente admitió que "se destruyó mucho empleo en el primer semestre" del año pasado, pero aseguró que ahora se "está generando" actividad laboral "formal" y expresó que el crecimiento del empleo "no es parejo", ya que "depende mucho de la región y el sector", resaltó.