La CGT, sin liderazgos y en una transición de incierto final

04/05/2017 -

E l sindicalismo se encuentra en un estado de disputa y confusion que no es ajeno, sino por el contrario, se asemeja al que atraviesa el Peronismo en su conjunto, con sectores rupturistas y confrontativos que embisten a los mas moderados o dialoguistas con el gobierno de Mauricio Macri. Si en algun momento el triunvirato que conduce la CGT sono con transformarse en un faro que alumbre la reconfiguracion del peronismo hacia un PJ renovado, esa fantasia se hizo anicos con la realidad. No es la primera vez que hay ¡§ruido¡¨ interno en la central obrera. Si, tal vez sea una de las pocas oportunidades en que la CGT no cuenta con un lider en la conduccion. En el 2004, cuando la CGT que encabezaba Rodolfo Daer dejo de ser oficialista, se designo a un triunvirato integrado por Hugo Moyano, Susana Rueda y Jose Luis Lingeri. Pero de antemano, se sabia que el lider era Moyano y que poco tiempo le llevaria para quedarse con la conduccion de la central obrera de Azopardo 802. Esta vez, ni Hector Daer, ni Juan Carlos Schmid ni Carlos Acuna llevan la impronta de un lider sindical ni tampoco cuentan con grandes gremios que los sostengan, como Camioneros hizo con Moyano. De hecho, mientras Dragado y Balizamiento, el gremio de Schmid, es pequeno, al igual que el de trabajadores de estaciones de servicios que maneja Carlos Acuna, el sindicato de Sanidad al que representa Daer, en verdad es manejado por el historico Carlos West Ocampo. Ninguno de los tres tiene peso especifico propio. Por ello, tanto los incidentes en la marcha del 7 de marzo como la discusion entre Daer y Facundo Moyano en la reunion del consejo directivo de la CGT o el enfrentamiento entre las barras de camioneros y la Uocra en el acto de Obras por el Dia del Trabajo, reflejan ni mas ni menos que la ausencia de un liderazgo. Ese cuadro animo al propio presidente Mauricio Macri a encabezar el acto por el Dia del Trabajador en Ferro, organizado por Geronimo ¡§Momo¡¨ Venegas, en una foto que parecio la presentacion del sindicalismo oficialista. Hasta utilizo ese escenario para citar a Peron y anunciar el Plan de Insercion Laboral para los beneficiarios de planes sociales, algo que vienen reclamando algunas agrupaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC). El proximo paso seria que Venegas arme una CGT paralela -como lo supo hacer Luis Barrionuevo con la CGT Azul y Blanca en el kirchnerismo- y la historia volvera a repetirse. Carlos Menem tuvo de aliado a distintos titulares de la CGT como Guerino Andreoni, Naldo Brunelli, Antonio Cassia, Gerardo Martinez y Rodolfo Daer; Fernando de la Rua a Rodolfo Daer; Nestor Kirchner a Hugo Moyano; y Cristina Fernandez a Antonio Calo. No obstante, la CGT actual suma un nuevo problema: a la imagen negativa que tiene la sociedad de la central obrera se suma la critica y el rechazo de las bases, muchas de ellas influidas por el kirchnerismo y la izquierda confrontativos. La propia CTA de Hugo Yasky -ahora en comunion con la CTA Autonoma de Pablo Micheli-, que no tiene reparo alguno en anunciar medidas de fuerza, en su discurso del 1 de Mayo senalo que para que haya un nuevo paro general debe haber ¡§unidad¡¨ antes en el sindicalismo. Sabe las limitaciones que tiene la CGT. ¡§No encontrar una sintesis en todo esto puede jugar para al oficialismo, pero tambien se hace mas dificil la interlocucion¡¨, reflexiono Schmid acerca de la supuesta funcionalidad de la division del movimiento obrero -demostrada el 1 de Mayo- para los objetivos del Gobierno nacional. Al igual que en el peronismo, la carencia de lideres -o de lideres que renueven ese espacio politico, no un liderazgo de Cristina Fernandez- la carencia de jefes sindicales convierte a la CGT en un espacio asambleistico donde cada sector hace su juego. ƒÜ