Un toque de simpatía, energía y talento

Fotos REFUERZOS. Emily Jumbo, Laura Aliaga y Ashley Ezeh hablaron en exclusiva con EL LIBERAL, de cara al primer clásico de la temporada.

04/05/2017 -

Que son lindísimas, salta a la visita. Pero lo que algunos desconocen son sus cualidades para jugar al básquet.

Laura Aliaga es de Alicante, España. Ashley Ezeh, de Houston, Texas. Y Emily Jumbo, de Portland, Oregon. Las tres llegaron al país para vestir la camiseta de Olímpico en la Liga Femenina.

Ayer, tras el entrenamiento en el Vicente Rosales, EL LIBERAL pudo hablar con cada una de ellas para empezar a palpitar el clásico del sábado frente a Quimsa.

Laura Aliaga dijo estar muy cómoda en La Banda, a pesar de las diferencias que hay con su ciudad natal: Alicante.

Consultada acerca de las razones por las cuales aceptó jugar en la Argentina, explicó: "En España la liga es larga, pero acaba en marzo. Entonces, estar parada como seis meses hasta que vuelva a empezar la temporada para un deportista es como demasiado. Me ofrecieron apuntarme al draft y jugar aquí en Argentina y la verdad que me atrajo bastante. He tenido compañeras que han venido a jugar y me han hablado muy bien de aquí. Estoy muy contenta de haber venido".

Las derrotas ante Obras y Berazategui no la hicieron perder la motivación. "En los primeros partidos teníamos contrincantes duros, que se conocen de hace bastante tiempo, comparadas con nosotras que sólo llevamos una semana jugando juntas. El primer partido se podía esperar que a lo mejor las cosas no saliesen como esperábamos. Y en el segundo partido jugamos mucho mejor. Si en 24 horas hicimos ese cambio, en una semana, contra Quimsa, seguro que estamos bien y pensando en la victoria", indicó.

De cara al clásico, Laura explicó: "Hay que tomarlo como un partido más, tampoco presionarse porque si te presionas tanto las cosas no salen como quieres. Va a ser bonito, porque si tienes a las aficiones en contra siempre para un deportista es como más motivante. Tampoco hay que pensar en eso y centrarnos en jugar bien. Lo demás es secundario".

Ashley Ezeh

Desde Houston, Texas, Ashley Ezeh llegó para darle un salto de calidad al plantel de Olímpico.

"No es tanto el porqué sino el porqué no habría de aceptarlo. Era una oportunidad de jugar básquet, que es el deporte que amo. Había pocos días de espacio entre lo que estaba jugando en España y lo que vine a Argentina. Sólo estuve un par de días en Houston. Estoy sin descanso, vengo de competir", comentó la pívot estadounidense.

Ashley habló de lo que significa el básquet en su vida. "Para mí es desconexión del mundo exterior. Jugando al básquet, me encuentro conmigo misma y puedo superar el haber tenido un mal día o estar lastimada. Me hace sentir libre, me hace sentir en mi casa", comentó convencida.

El clásico marcará su debut, en el que tendrá un duelo muy especial con Gisela Vega, la pívot titular de Quimsa. "Estoy lista para la competencia. No tengo miedo de nada ni de nadie. Me gusta jugar duro, las dificultades, el contacto. Amo el juego y es para lo que estoy hecha", avisó.

Emily Jumbo

Desde Portland, Oregon, Emily Jumbo es quizá la más simpática de las tres y no tendrá ningún problema de adaptación.

"Me encanta la ciudad y la gente. Estoy muy contenta con la comida, me parece muy buena. También estoy cómoda con el clima de la ciudad", indicó con una sonrisa de oreja a oreja.

Cuando se enteró de la posibilidad de jugar en el país, Emily no dudó. "Sabía que iba a ser una oportunidad buena para aprovecharla. Siento que va a pasar algo bueno para mí y también para la gente de Olímpico", comentó.

Consultada por las derrotas sufridas, opinó: "Es solo el principio, no el final. Estamos aprendiendo de cada una. Es un nuevo equipo y debemos aprender de los errores para ser mejores cada día".

Por último, habló de la Liga Nacional Femenina. "Yo creo que tiene un buen nivel. Hay jugadoras de Argentina, de España, de América. Trabajan muy duro, todas quieren ganar. Los equipos juegan muy bien, el nivel está muy alto".