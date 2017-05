Mañana se pondrá en juego la Copa Santiago

Fotos DUELO Güemes recibirá a Unión Santiago el domingo en la Isla. El miércoles habrá otras atracciones. El superclásico de la provincia aún no tiene fecha.

04/05/2017 -

Con el duelo que protagonizarán mañana Instituto Deportivo Santiago ante Yanda FC, comenzará a desarrollarse la Copa Santiago edición 2017, primer certamen de Primera División y categoría Sub21 organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol.

En la jornada del martes por la noche, el Consejo Directivo se reunió en el salón "Jorge Luís Feijoo" donde trató varios temas de importancia, entre ellos el inicio del citado campeonato.

En este sentido, la Copa Santiago 2017 se dividirá en cuatro zonas y en cada fecha habrá duelos interzonales. Lo más destacado de la primera fecha, serán los enfrentamientos de los denominados "clásicos" entre ellos, Mitre vs. Central Córdoba, el clásico de Beltrán, el de Fernández, etc.

Como partido preliminar a la Primera División, se jugarán los encuentros de categoría Sub21, con la posibilidad de que cada equipo pueda incluir 5 ‘mayores’ en su plantel y 3 de ellos, en cancha. Además, el Consejo Directivo fijó el precio de las entradas en $70 hasta $120, como tope máximo. Otro de los puntos importantes del inicio de la Copa Santiago es la habilitación por parte de la policía de la provincia para que los hinchas visitantes puedan acudir a los encuentros, sin ningún tipo de inconvenientes.

Continuando con la reunión, el Vice-Presidente Primero Manuel Cuevas hizo referencia a algunas publicaciones en medios de comunicación sobre la inclusión del Deportivo Policial.

"Oficialmente no hay nada formal sobre la chance de aceptar a Deportivo Policial. Si bien hubo comunicaciones, dicha institución no presentó ninguna documentación en la Liga Santiagueña de Fútbol, por lo cual no hubo ningún cambio con respecto a semanas anteriores".