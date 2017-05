Bentancur y su ida a Corea: "No tengo idea"

Fotos FRONTAL. "El deseo de ir está, pero la decisión no será mía".

A dos semanas de iniciarse el Mundial Juvenil de Corea, el volante Rodrigo Bentancur dijo ayer desconocer si Boca le permitirá jugar ese torneo por Uruguay. "No tengo idea", respondió al ser consultado en conferencia de prensa sobre su participación en el Mundial. "Hasta ahora Guillermo (Barros Schelotto) no me ha dicho nada. No hemos tocado el tema, estamos esperando lo que pase en estos partidos y después me avisarán si me voy o no", amplió.

Bentancur admitió que habla con el seleccionador juvenil oriental, Fabián Coito, y dejó en claro que el futbolista no puede decidir por sí mismo. "Uno siempre quiere saber, más que ya llega la fecha y todavía no está claro pero la decisión la tendrá que tomar el cuerpo técnico". El mediocampista dijo que supone que "antes del clásico" le avisarán si le permitirán ir. "Es entendible, no es obligación ceder a los jugadores y les está pasando también a los de acá, la mayoría de los de mi categoría están de titulares en sus equipos y es difícil cederlos", cerró.