Fotos Prisión perpetua por homicidio de su concubina de 78 años

04/05/2017 -

Con la máxima pena de prisión perpetua, un tribunal condenó ayer a Alejandro Palavecino al hallarlo responsable del homicidio de su pareja Juana Gregoria Cruz, cuyo deceso sobrevino a fines de junio del 2014 en el Bº Independiente, Fernández, Robles. A las 9 de la mañana, los vocales bajaron el telón en forma unánime a un proceso complejo, ya que la víctima falleció dos semanas después de una supuesta agresión física. "Síndrome de hipertensión endocraneana, a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave", el cual le produjo una fractura en la base del cráneo, con el posterior sangrado y la paulatina acumulación de sangre de aproximadamente 750 cc de líquido", fue el informe contundente de la autopsia. La historia Según los testigos, vecinos y familiares de Cruz, Palavecino, de 48 años, no trabajaba y los únicos ingresos visibles eran los haberes de la víctima. Al reproche por la diferencia de edad, se le sumaban supuestas agresiones físicas a la anciana que de a poco fueron minando su frágil humanidad. Desde esa certeza, la fiscal Alicia Presti de Munar merituó los relatos de vecinos que relataron haber presenciado las habituales palizas propinadas por Palavecino a Cruz. Así, no titubeó en acusarlo por "homicidio agravado por relación de pareja y mediar violencia de género", sólo reprimido con prisión perpetua. Por el contrario, el defensor Guillermo Ruiz Alvelda juzgó que no fue acreditada la muerte de Cruz; mucho menos, investigada en profundidad. Tampoco dudó en requerir la absolución de Palavecino. Mazazo legal Tras un prolongado cuarto intermedio, de días, los camaristas ayer fallaron en sintonía con la solicitud de la Fiscalía. Condenaron a Palavecino a perpetua con los dos agravantes subrayados: "relación de pareja y violencia de género". Rápida, la defensa adelantó que buscará revertir el mazazo judicial, a través de un recurso de alzada. De persistir la perpetua, Palavecino purgará 30 años detrás de las rejas; recién entonces tendrá la posibilidad de acoger se a una eventual rebaja.