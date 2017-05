Empleado de Recursos Hídricos, ebrio, atacó con un machete a su ex esposa

Fotos SECUESTRO

Un nuevo caso de violencia de género se registró en el paraje Los Díaz en el departamento Banda, donde un sujeto que festejaba el Día del Trabajador y en avanzado estado de ebriedad comenzó a insultar a sus hijas.

La víctima (47) al escuchar los gritos del acusado salió en defensa de sus hijas. El agresor -empleado de Recursos Hídricos- también agredió verbalmente a la mujer y se dirigió hasta su casa, ubicada en la parte trasera del terreno.

Lejos de cesar con la violencia, el sujeto tomó un machete y regresó hasta donde estaba su ex pareja, la tiró al suelo y una vez en el piso le gritó: ‘Te voy a matar y si me vas a denunciar, la policía no va a hacer nada’.

Ante la violenta escena, las hijas de la víctima mediaron para que el acusado no cumpla con su amenaza. Según se supo éste ya había estado detenido por violencia y tenía prohibición de acercamiento a las víctimas. El fiscal de turno, Dr. Hugo Herrera, ordenó que la policía se presente en la casa y lo aprehenda, pero aún no había sido detenido.