"Voy a terminar matándote, viniste a arruinarme la existencia"

04/05/2017 -

Una mujer fue amenazada de muerte dentro del Juzgado de Las Termas por su ex pareja con quien pretendían arreglar las diferencias entre ambos por la tenencia de sus tres hijos.

Yanina Saitta -de 29 años, del Bº Adela de Las Termas se presentó en la Oficina del Menor y la Mujer en la mencionada ciudad turística y denunció que su ex pareja, de quien está separada hace cinco años, la amenazó con matarla.

"Hija de pu... te voy a terminar matando, viniste a arruinarme la existencia, las cosas no te voy a entregar, vete con Gendarmería y con quien quieras que no te voy a dar nada", habrían sido las palabra del acusado al cruzar a su ex en los pasillos del centro judicial.

Según expresó la víctima desde hace cuatro meses, ella se encuentra en la ciudad de Mar del Plata y días atrás recibió un llamado telefónico de una familiar que indicaba que uno de los menores -que quedó con su padre- vivía en muy malas condiciones por lo que regresó a buscarlo.

La presencia de la mujer habría ofuscado al sujeto, quien se negó a entregarle el menor, por lo que la víctima decidió pedir ayuda en la fiscalía, y allí fue donde el acusado la amenazó.