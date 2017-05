04/05/2017 -

Hace casi dos meses María Eugenia Ritó tomó una drástica decisión para salvar su vida: se internó por propia voluntad en la clínica Carpe Diem para rehabilitarse de sus adicciones a las drogas y el alcohol. La vedette ya recibió una muy buena noticia con respecto al tratamiento.

Le dieron el alta ambulatoria. "Estoy muy contenta que me hayan permitido este cambio de modalidad en mi recuperación, no estaba bien, la pasé muy mal, estuve cerca de la muerte y tuve miedo. Salir de esto sin apoyo es muy difícil", contó emocionada en un móvil para Intrusos. Entre lágrimas, y ante las repreguntas de Jorge Rial y su equipo, la rubia confesó: "Quise llegar a situaciones límite y en algún momento tal vez sí tuve la intención de matarme. Lo hice para tocar fondo y decir basta. Me expuse de esta manera para poder salir adelante. O contaba el cuento o no te lo contaba más. Fui a fondo sabiendo las consecuencias que podía llegar a tener, no sólo con la muerte, porque de última te morís y ya está.