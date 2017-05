Virginia Gallardo se enfrentó por comentarios que hizo Fernanda Iglesias

04/05/2017 -

Fernanda Iglesias disparó contra Virginia Gallardo en Twitter y la acusó de sólo "mostrar el cu..." en Polémica en el bar. "Me parece a mí o la única mujer que habrá en Polémica en el bar está para mostrar el cu..?", escribió Fernanda. Mariano Iúdica, conductor del ciclo le contestó: "Qué comentario antimina te equivocas..Virginia hace comedias muy taquilleras hace años". Y la periodista retrucó: "Ah y me olvidé que está Flor (De La Ve)!". "Fernanda ya tuvo otros problemas conmigo. No sé si es personal, tampoco me importa. Solo me parece que sus comentarios son de mala gente, no de ‘periodista’, pero tema de ella lo que opine", aseguró Virginia Gallardo.