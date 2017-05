"Gaby" TaglIavini debutará en Hollywood como directora teatral

04/05/2017 -

La cineasta santiagueña, Gabriela Tagliavini, debutará como directora de teatro en Hollywood. La mundialmente reconocida directora, confirmó a EL LIBERAL que, en junio próximo, en "The Ruby Theater in Hollywood", pondrá en escena "Dark Arts", de Lawrence Meyers.

Se trata de la primera experiencia teatral que contiene elementos tradicionales. Se presenta en tres piezas independientes. Hay el tradicional espectáculo de proscenio en el Hollywood Fringe Festival. También hay un preludio inmersivo independiente y el final que se puede experimentar fuera del Fringe Festival.

Mientras espera el estreno de "Como cortar a un patán", su última película filmada en México, Gabriela retomará, este domingo, los ensayos con los integrantes de la obra teatral.

-Teniendo en cuenta que los códigos del teatro y del cine, en dirección, son distintos. ¿Cómo vives esta experiencia?

-Lo hago porque me gusta arriesgarme. Todo artista debe arriesgarse. El arte es riesgo. Es una obra inteligente y divertida que provoca al status quo. Siempre quise dirigir teatro. Cuando leí esta obra me encantó y no pude decir que no. El escritor Larry Myers es talentoso y premiado. Maneja una comedia muy astuta que roza con la sátira política.

-¿En qué o con qué temas provoca al status quo?

-Se trata de una compañía que trabaja salvando empresas en crisis. Trata de como toda versión de la realidad puede ser distorsionada.