Garavano: "Un fallo del 2x1 no me parece bueno en ningún escenario"

Fotos El ministro de Justicia Germán Garavano.

Hoy 09:34 -

El fallo de la Corte Suprema que validó el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delito de lesa humanidad generó un fuerte rechazo de parte de organismos de Derechos Humanos, mientras que el secretario del área, Claudio Avruj, pidió "respetar la decisión" del máximo tribunal.

En contrapartida el ministro de Justicia Germán Garavano se desmarcó de esta posición y dijo que no opinará sobre los fallos de la Corte, aunque se alejó de la decisión del máximo tribunal. El funcionario se opuso a la aplicación de la ley del 2x1 en todos los casos" al considerar que "fue uno de los peores engendros jurídicos".

"En ningún escenario me parece bueno un fallo del 2x1, lo he criticado desde que era secretario de juzgados de menores, hace más de 20 años", recordó. El ministro argumentó al respecto que no le parece justo "para ninguna persona condenada que se aplique esa ley" pero aclaró que es su "reflexión general".