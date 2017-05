Infante: “Faltan muchas cosas por hacer y ese es el desafío que tenemos"

Fotos Infante

Hoy 13:08 -

Hugo Infante, intendente de la capital dialogó con Radio Panorama por vía telefónica y expresó sus sensaciones por las tareas realizadas hasta el momento y los desafíos que se pretende concretar para este ciclo 2017.



“Siempre faltan cosas por hacer, tenemos ese desafío; nosotros no vamos a hacer un acto en los barrios, sino me siento con los vecinos y conversamos de las necesidades para solucionar y de esa manera vamos haciendo obras” destacó el jefe comunal, que luego destacó: “En la semana fuimos al San José de Flores, Villa del Carmen e Industria. Esa práctica la tenemos todo el año y es importante porque de esa forma el ciudadano se siente partícipe”.

Con respecto a lo que más le solicitan los ciudadanos comentó: “Lo que más pide el vecino capitalino es el pavimento. La semana pasada estuve en el Industria - conozco a la ciudad de punta a punta- y hasta yo me sorprendí de la mayoría de calles pavimentadas, no me imaginaba nunca llegar con tantas obras”.

Hasta el momento estamos en las 6.300 cuadras pavimentadas, duplicamos el número que había. En el 2010 cuando ya me presentaba como intendente por voluntad del pueblo, esa era mi preocupación y el objetivo era hacer 250 cuadras por año. Gracias a Dios hemos pasado las 2 mil”.

Luego explicó que “todo lo que se hace, salvo el tema de la Belgrano, o las 70 cuadras en el Mariano Moreno y Aeropuerto, que son préstamos de la Nación pero que no es reintegrable, hacemos con fondos propios y no estamos endeudando a la ciudad”.