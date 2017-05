El domingo arrancará el Torneo Anual en el predio del Zanjón

05/05/2017 - Este domingo 7 de mayo se pondrá en marcha el Torneo Anual que es organizado por el Sindicato de Empleados de Comercio. El certamen estará dividido en dos partes, Apertura y Clausura, este campeonato llevará el nombre de “Confraternidad Mercantil” y está destinado a empleados de comercio. La temporada 2017 contará con la participación de 28 conjuntos que serán los encargados de dar lo mejor de sí para llegar a la final de este apasionante torneo de la liga mercantil. Se espera para la apertura oficial la presencia de las autoridades del gremio organizador e invitados especiales. El programa de la primera fecha, que se disputará en el predio de SEC del Zanjón, es el siguiente: En Cancha Nº 1: 9.30, Pritty FC vs. OBV-Garbarino (35); 11, O’ Globo Megacotillón vs. Secco FC (35); 12, Power Informática vs. Súper Dalale (L); 13, Óptica Molinari vs. Las Malvinas Tuc. (35); 14, zoom FC vs. Ferretería Comercial Colón (L); 15, Chango Más vs. Pritty FC (L) y 16, Fiambrería del Sur vs. Rincón del Oeste (L). En Cancha Nº 2: 9.30, Las Malvinas Sur vs. Despensa Doñita (35); 11, Panadería Sol vs. Línea Blanca (L); 12, Servicio Técnico Pablo vs. Intim3 FC (35); 13, Intim3 B vs. Maxihogar (35); 14, Musimundo vs. Las Malvinas Sur (L); 15, El Príncipe vs. Corralón Tony (L) y 16, Termas Unidos vs. Rejunte FC Colón (L). l