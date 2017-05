La undécima jornada tendrá partidos muy importantes

05/05/2017 - Los Clásicos Barriales del Sur harán disputar mañana una nueva y apasionante fecha de su campeonato oficial “Carlitos Leguizamón”, con un amplio programa de partidos. Los cotejos arrancarán a las 14, en las diferentes canchas con cuatro partidos y a las 14.30 en las que reciban tres juegos. Éste es el programa completo para la jornada sabatina. En Mosconi, Kanky FC vs. Granate (20); Fénix Jrs vs. Kennedy FC (20); Tigres Jrs. vs. El Salvador (20); Mosconi vs. Kiosco Benja (30). En Viamonte, Vinalar vs. La Santa Fe (20); Santa Lucía vs. Amigos de Zeta y Chacha (20); Viamonte vs. Los Piratas (30). En Barrio San Martín, Bº Libertad vs. Industria Jrs. (20); Juv. Bº San Martín vs. La Loma Jrs. (20); Bº San Martín vs. Pasaje 445 (20); Amigos Unidos vs. Industria FC (30). En Vinalar, Los Amigos vs. Vino Tinto (20); Mónaco vs. Los 3 Amigos (30) y Villa María vs. PSG (30). En Siglo XXI, Ciclón Jrs. vs. Club 2 de Abril (20); Juv. Siglo XXI vs. Juv. de Pasaje 446 (20) y Pibes del Siglo XXI vs. Los Gedes (20). En Pitufos, Mailín Jrs. vs. Juv. de la Ancha (20); Racing vs. Villa María Jrs. (20) y Mailín FC vs. Sara y Mañu (30). En Virgen del Valle, Huracán vs. La Gruta (20); Trofeos JJ vs. La Güemes (20) y Peluq. Jaime vs. Damaso Palacio (30). En Fondo de Vinalar, Mónaco vs. Peluq. Artepa (20); Pibes de la 67 vs. La 16 FC (20) y Fondo de Vinalar vs. Los Sucios (30). En Tradición, Jonami vs. Panif. Vidal (20); Tradición vs. La Falo de Zeta y Chacha (20); Rifas Tuni vs. Estudiantes (30). En Gedes, Bobinados Soria vs. Los Poros (20); Contreras vs. Juv. de Fondo de Vinalar (20); Los Choguers vs. La Ancha (20). En Campeones del 28, La Dorrego vs. Necochea (20); Pumas Católica vs. La Barra de Gento (20); Fco. de Victoria vs. Racing de Ulluas (20); Pibes Cáceres vs. Amigos de Lucianita (20). En Gril, Pibes de Rosario vs. Eli FC (20); Absalón Ibarra vs. Lucha FC (20); La Pueyrredón vs. Los Dragones (20). En Tronkito, Juv. de Tronkito vs. 3 Amigos (20); Los Pibes de Siempre vs. Sand. Doña Pety (20); Tronkito Jrs. vs. Islas Malvinas (20); Tronkito FC vs. 1era Junta (30).l