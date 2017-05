El Anual no da tregua y programó otro domingo con muchos partidos

05/05/2017 - El domingo, los más veteranos tendrán otra jornada inolvidable. Es que se desarrollará de manera íntegra una nueva fecha de la Nueva Liga de Veteranos, en el marco de su apasionante Torneo Anual 2017. Los cotejos en las diferentes canchas darán comienzo a partir de las 9.30, con media hora de tolerancia en todos los casos. Todos los partidos Esta es la cartelera completa de partidos: En Lavalle y Lugones, Ateneo San Roque vs. Sanitarios Riki. En Santa Lucía, Central Córdoba vs. Luz y Fuerza. En Villa Tranquila, Estudiantes vs. Estilista Riki Gómez. En Triángulo, Ima Construcciones vs. Estrella del Norte. En París, Simusa vs. Triángulo. En Calle 14, Panificadora Lola vs. Gus Mar. Libre estará el conjunto de Óptica Bella Vista en esta oportunidad. Así, la Nueva Liga de Veteranos volverá a ser protagonista en una jornada de domingo que promete muchas emociones, como de costumbre en este campeonato. l