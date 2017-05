El Apertura 2017 prepara una nueva fecha

05/05/2017 - Mañana se pondrá en marcha una nueva fecha del Torneo Apertura 2017 de la Liga de los Profesionales (Fepuse). Los cotejos se jugarán desde las 14.30 y 16.30, con 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer turno. El programa es el siguiente: En Abogados Nº 2: Nápoli FC vs. Kinesiólogos y Abogados Cat vs. Lex Doctors. En Alumni: La Eskina FC vs. El Depor y Los Halcones vs. Ramón Carrillo. En Iosep: Aesya vs. Valencia y La Reserva vs. Club Atlético Deca. En Los Cardozo: La Pachanga vs. Abogados Topos y Metalúrgica Dorrego vs. Nueva Chicago. En Ciencias Económicas: Intocables vs. Chelsea FC y Contadores Juniors vs. La Gloriosa. En Estrella Roja: Norcen Night vs. Hampones y La 59 vs. Deportivo Cristal.