05/05/2017 - La Liga Smata, que agrupa a equipos integrados por los afiliados al sindicato de los mecánicos, arrancará esta noche su temporada 2017, en las canchas del predio El Buen Pastor. El programa es: En Cancha Nº 1: 22, Plan Rombo vs. Senna y 23, Farina vs. Lo Bruno. En Cancha Nº 2: 22, Los de La Banda vs. Versalles. En Cancha Nº 3: 22, Furth vs. Los del Óvalo. En Cancha Nº 4: Pérez Curbello vs. Los Cumpas.l