Se viene la novena fecha del Miguel “Quetupi” Patire

05/05/2017 - CHOYA, Choya (C) Para hoy y mañana la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías programó la novena fecha del torneo Miguel “Quetupi” Patire. La misma se disputará de manera íntegra en el estadio del club Social y Deportivo Coinor. La Zona A tiene en la cima a La Casa del Plomero con 15 unidades, mientras que en la Zona B manda Mercadito Fernando con 20 puntos. El programa para hoy será desde las 19. Allí chocarán: Deportivo Choya vs. Estancia El Duende; Tornería Pineda vs. Veteranos; Carnicería Tres Hermanos vs. Carpintería Jara; Quirós vs. La Casa del Plomero y MyM Deportes vs. Mercadito Fernando. Programa Mañana desde las 17.30 se medirán: La Mexicana vs. Los Canarios; Panificadora La Deseada vs. Panificadora Suecia y Los Amigos vs. Icaño. Los resultados de la fecha pasada fueron: Carpintería Jara 1, Estancia El Duende 1; Veteranos (Frías) 1, Atlético Quirós 1; MyM Deportes 0, Veteranos (Icaño) 5; La Casa del Plomero 2, Panificadora La Deseada1. Tornería Pineda 2, Carnicería Tres Hermanos 1; Mercadito Fernando 1, Canarios 0; Deportivo Choya 2, Los Amigos 3 y Panificadora Suecia 0, La Mexicana 2. l