Social se coronó campeón de la Copa de Oro en Frías

05/05/2017 - CHOYA, Choya (C) Con un dramático desenlace Social alzó la Copa Oro del torneo Claro Intercel coordinado por la Liga de las Instituciones tras vencer por penales a Profesores por 3 a 2, luego de igualar en tiempo reglamentario 1 a 1. De esta manera el flamante vencedor cosechó su bicampeonato. Esto tuvo lugar en las instalaciones del Parque Municipal de Frías. En la Copa Plata se quedó con la gloria Loma Negra que batió por 2 a 1 desde los penales a Salud. El tercer puesto fue para Polideportivo que goleó por 5 a 1 a Policía. Cabe destacar que el jugador más valioso de esta jornada fue César Rodríguez (Social) que atajó 3 penales. El próximo certamen dará comienzo en la jornada de mañana a las 14 y recibirá la denominación Municipalidad de Frías. El programa será: Profesores vs. Salud; Comercios vs. Salud; Loma Negra vs. La Bio; Obras vs. Banco; Polideportivo vs. Aoma y Tránsito vs. Social. l||