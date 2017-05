Apasionante fecha en el torneo “Eduardo Ibarra”

05/05/2017 - LORETO, Loreto (C). Después de una primera fecha de adaptación para los jugadores de todos los equipos, llegó la segunda fecha en la que se vivieron emocionantes partidos, los simpatizantes ya empiezan a plantearse sobre equipos favoritos para alcanzar la clasificación a la liguilla loretana de fútbol. Los resultados de la segunda fecha fueron los siguientes: Pinchas 2, Newbery 2; Defensores de Libertad 3, Palermo 0; Alberdi 3, Albañiles 0; Colonia 3, Bushcas 0; 48 Viviendas 0, San Esteban 0; Esquineros 4, Alma y Vida 0; Zona Roja 0, Barrio Libertad 0; Barrio Oeste 0, Club Social y Deportivo Barrio Oeste (C.S.D.B.O.) 0; Avenida 0, Remanso 0; Caritas 1, Mechero 1. Los encuentros Mañana, a partir de las 12.30, en la cancha del club Unión Obrera se vivirá la tercera fecha de este apasionante torneo. Comenzará la disputa el club Defensores de Libertad frente al club Albañiles, seguidamente Alberdi vs. Bushcas; Colonia vs. San Esteban; 48 Viviendas vs. Alma y Vida; Esquineros vs. Barrio Libertad; Zona Roja vs. CSDBO; Barrio Oeste vs. Remanso; Avenida vs. Mechero; Caritas vs. Newbery; cerrarán la fecha el club Pinchas vs. Palermo.l