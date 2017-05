Una cartelera para todos los gustos en los barrios del norte

05/05/2017 - Los Clásicos Barriales del norte tendrán mañana una nutrida agenda de partidos, en el marco del certamen “Carlitos Leguizamón”. En las canchas con cuatro partidos, la acción iniciará a las 14.45 y en las que tengan tres, a las 15. Este es el programa: En Estudiantes de El Deán, Estudiantes vs. Lamadrid (20); Árbol Solo vs. La 203 de Huaico Hondo (20); Polirubro Aylén vs. Carnes La Hacienda (30). En Barrio Aeropuerto, Ruta Uno Jrs. Petrolíder (20); La 21 de Barrio Aeropuerto vs. Peti FC (20); Ruta Uno FC vs. Barrio Colón (30). En Mal Paso, Juv de Paseo Colón vs. Estrella del Norte (20); La Banda de Memo vs. Diego y Martín (20); Los Peregrinos vs. El Triángulo Jrs (20); Mal Paso FC vs. Los Pumas (30). En Calle 107, Carne Los Amigos vs. El Poli (20); Villa Borges vs. Los Amigos de la 18 (20); El Seppse vs. La Bañadera FC (30); Papelera El Mundo vs. La Loma (30). En Morumbí de Borges, Román FC vs. Panificadora Las 3 Hermanas (20); Barrio Aeropuerto vs. Los Tenas (20); Los Pibes del Poli vs. Calle 109. En El Fondo de Borges, Juv de Borges vs. Los Pibes de Huaico Hondo (20); Mojones vs. Quilmes (20); La Perú vs. Juv del Gas (20); El Fondo de Borges vs. 7º Pasaje FC (30). En 6º Pasaje, Los Piratas 109 vs. Juv de la Bañadera (20); 6º Pasaje Jrs vs. Juv deAmpl Borges (20); 6º Pasaje FC vs. Stylnovo (20). En Chañar, Alma Fuerte vs. Los Millos (20); Carlito Legui vs. El Vajo de Tarapaya (20) y Verdulería Chiki vs. San Marco (20). En La Loma, Los Calamares Jrs vs. Juan F. Ibarra (20); Los Pibes del Pasaje vs. 1er. Pasaje (20); Refrigeración Llanos vs. Los Pibes de Huaico Hondo (30); Los Calamares FC vs. La Rifa de Alberto (30). En Villa Grimanesa, Fiambrería Real vs. Los Pibe de la 18 (20); KM 49 vs. Florería Ema (20); Calle 4 FC vs. Pasaje Oeste (30). En Pablo VI, Pablo VI Jrs vs. Emaús (20); Los Pies Descalzo vs. Gas del Estado (30); Pablo VI FC vs. Carro Bar Rey de Copas (30). En Autonomía, El Nápoli vs. San Esteban (20); Santa Rosa Jrs vs. San Telmo (20); Santa Rosa FC vs. La Cochetti (30); Autonomía vs. Tarapaya (30). En Tarapaya, Juv de Tarapaya vs. Calle 4 Jrs (20); Los Pibes de Pacará vs. Juv de Villa Grimanesa (20); Los Pacíficos vs. Los Pibes del Paseo Colón (20).l