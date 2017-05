Todas las categorías saldrán a escena

05/05/2017 - La Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs tendrá acción mañana. Los duelos arrancarán a las 15. Éste es el programa: En Complejo Russo 1, Bonafide vs. La Rifa de Alberto (45) y Servi Sur vs. Vet Estudiantes (50). En Complejo Russo 2, Almirante Brown vs. Bº Sarmiento-Go Sport (45) y Despensa Mellis vs. Villa Ángela (50). En Complejo Russo 3, Barrio Sarmiento vs. Independiente (50). En Complejo Russo, Tinglados Albarracín vs. Panificadora Lola (50). En Nuevo Banco, Óptica Molinari vs. Agua y Energía (45) y Colectiveros vs. Villa Borges (50). En Mistol, Villa Borges vs. Muebles Roberto Corvel (40) y Facheritos vs. Refi Shop (50). En La Guarida (La Banda), Racing vs. Pasaje 21 (45). En Estudiantes de Maco, Barrio Tradición vs. La Loma (40) y Recursos Hídricos vs. Feria del Newbery (50). En Villa Tranquila, Ferretería Pece vs. Pasaje 21 (40) y 4º Pasaje vs. Defensores de Antilo (50). Cancha UTA, Kiosco Laly vs. Bº Sarmiento (40 y 45) y UTA vs. Villa Tranquila (50). En Mojones, Mojones vs. La Fusión (40) y Mojones vs. Calle 14 (45). En Triángulo, 16, El Triángulo vs. Stylo Gráfico (45). En Rosario Central, 16, Rosario Central vs. Los Amigos (40). En Luz y Fuerza, 17, Luz y Fuerza vs. Tinglados Manuel (50). En Complejo Borges, 16, Joyex vs. Racing (50).l