Sampaoli se comparó en el dolor con el hincha

05/05/2017 -

Jorge Sampaoli, director técnico de Sevilla, de España, lamentó la derrota de la fecha pasada ante Málaga por la liga española y confesó que cuando pierde sufre "el mismo dolor que un hincha".

"Normalmente, cuando vengo a un club me pongo una camiseta, me la instalo y me la saco cuando me voy. En esa identificación con el escudo, cuando pierdo tengo el mismo dolor que un hincha", expresó Sampaoli, quien se perfila a ser el nuevo entrenador del seleccionado argentino, según adelantó hace unos días el presidente de AFA, Claudio Tapia.

"Todo se mide por resultados. En esa realidad que nos toca vivir estamos ansiosos por lograr la clasificación que tuvimos casi todo el año", dijo el DT en relación al Sevilla.