Instituto Santiago y Yanda abren la temporada oficial

Fotos A JUGAR. Instituto Santiago será uno de los que verá acción esta tarde.

05/05/2017 -

Se acabó la espera para los aficionados al fútbol local. Esta tarde, a partir de las 15.30 y en la cancha de Villa Unión de La Banda, se abrirá la primera fecha de la Copa Santiago con el duelo entre Instituto Deportivo Santiago (hará las veces de local) y Yanda. El cotejo preliminar, correspondiente al Sub21, comenzará a las 13.30.

El cotejo entre dos de las instituciones más noveles de la provincia servirá para poner en marcha oficialmente la temporada de la Liga Santiagueña de Fútbol. Este primer certamen de la temporada lo jugarán 20 equipos, divididos en cuatro zonas de cinco cada una, donde lo más trascendente serán los interzonales, compuestos por los clásicos.

La primera fecha continuará el domingo, con una amplia cartelera de propuestas en la que sobresale el clásico bandeño entre Central Argentino y Sarmiento y el choque entre Unión Santiago y Güemes.

El programa del domingo es: 11, Vélez Sársfield vs. Clodomira; 16, Central Argentino vs. Sarmiento, Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán, Defensores de Forres vs. Banfield, Agua y Energía vs. Villa Unión y Güemes vs. Unión Santiago.

La primera fecha continuará el miércoles 10 de mayo con los clásicos del norte capitalino y de Fernández. A las 15.30, Independiente recibirá a Sportivo y a las 16, Estudiantes hará lo propio con Comercio. El jueves 11, a las 21.30, Mitre será local de Central Córdoba, en el clásico mayor de la provincia.