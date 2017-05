Entre su cumpleaños y un rumor de selección

05/05/2017 -

Para celebrar los 44 años de los Barros Schelotto, a Guillermo le acercaron una torta azul y amarilla y hubo festejo en plena conferencia de prensa. ¿Qué deseo pidió? "Salir campeón con Boca".

El diario Sport tiró la bomba: ‘Argentina negocia con Schelotto como seleccionador’, titularon en España. y el Guille dijo: "No, no, hasta el momento no hablé nada de esto con Angelici. Ni siquiera lo sabía: me enteré del rumor hace un ratito. Pero como sea, tengo la cabeza en Boca: pienso en Boca y mi prioridad es renovar con Boca".