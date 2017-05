"Yo no firmo perder con River y ser campeón"

05/05/2017 -

El delantero de Boca Juniors Darío Benedetto expresó anoche su deseo por ganarle el

Superclásico a River Plate y ‘salir campeón’ del torneo de Primera División.

‘Quiero ganar el clásico y salir campeón. No me desespera ser goleador, lo más importante es el campeonato de Boca. El objetivo es en lo grupal y no tanto lo individual’, resaltó el atacante, goleador del torneo, por la señal de TyC Sports.

Y agregó: ‘Mi idea es quedarme en Boca, pero mi cabeza ahora está en el campeonato’.

Benedetto se metió además en la polémica entre Martín Palermo y Juan Román Riquelme, y aseguró que el ‘Titán’ es ‘mucho más ídolo’ de Boca que el ex número 10 ‘Xeneize’.

‘Centurión es importantísimo par nosotros, es desequilibrante, genera muchas situaciones. Me da tranquilidad jugar con él, se lo extraña mucho, por suerte lo vamos a tener de nuevo’, dijo anoche el "Pipa".

‘Al final del campeoanto sabremos si nos hicieron falta los puntos que perdimos ante Patronato y Talleres. Así se prendieron Newell’s, Racing y Colón. No tengo un rival directo. Son varios. Debemos pensar en nosotros, tenemos una ventaja importante con el tercero y el cuarto, debemos pensar en nosotros y seguir ganando. Nosotros tenemos altibajos, pero Boca es el equipo más ganador del torneo. No nos tenemos que relajar’, cerró el goleador de Boca Juniors y del campeonato.