Newell’s rechazó supuesto comunicado de jugadores

Fotos REALIDAD. El plantel de Newell’s atraviesa por un difícil momento.

05/05/2017 -

Los dirigentes de Newell’s Old Boys señalaron anoche que el crítico comunicado que recibieron ayer respecto de su gestión económica al frente del club "no proviene de los jugadores, porque no es posible que haya salido del seno del plantel profesional", según hicieron constar en un texto publicado en la página oficial de la institución.

"La comisión directiva manifiesta a todos sus socios, hinchas y comunidad en general un unánime repudio al comunicado anónimo que circula en los medios y redes sociales en el día de la fecha, el cual, entre otras cosas, atenta contra la estabilidad democrática e institucional, evidenciando un premeditado mensaje de violencia que esta dirigencia enfrenta y combate desde el momento que asumió en sus funciones", reza el comunicado de los dirigentes "rojinegros".

Los jugadores de Newell’s, que desde ayer practican con su ropa personal en protesta por la falta de pago de los salarios de febrero y marzo, entre otras deudas, manifestaron que los dirigentes muestran "desidia, maltrato e irresponsabilidad".