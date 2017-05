Chara: "Concluyó sin resultados el procedimiento en Tesorería"

Fotos CHARA. Titular de Economía.

05/05/2017 -

En dependencias del Ministerio de Economía de la Provincia, se realizó ayer durante la mañana un procedimiento a cargo de Gendarmería y Afip de Tucumán y de Santiago del Estero, y que tuvo resultados negativos. En el operativo, se buscaba documentación de proveedores de otras provincias en el marco de la denominada "facturas truchas".

Cumpliendo con un exhorto del juez federal de Quilmes, Luis Armella, los investigadores buscaron documentación sobre proveedores "apócrifos".

"El procedimiento no tuvo resultados y los investigadores no se llevaron ninguna documentación", aseguró a EL LIBERAL, el ministro de Economía de la provincia Atilio Chara, minutos después de que finalizara la inspección con la confección de un acta en la que se dejó constancia de todo lo actuado.

Con ello se dieron por terminados los procedimientos.

"Hemos cumplido una orden judicial de un Juzgado Federal de Quilmes, en una causa contra un estudio contable Guidoccio, que es un estudio conocido, vinculado al presidente de un club de fútbol, por causa de boletas y facturas apócrifas, y también por clientes apócrifos", indicó el funcionario provincial en el inicio del diálogo con este medio.

Búsqueda

"Querían hacer un requerimiento a la Tesorería de la provincia y otras dependencias como ser la Secretaría de Prensa, acerca de unos proveedores que según ellos son apócrifos y que pertenecen todos a otras provincias, ninguno a Santiago del Estero, para constatar si eran proveedores de nuestra administración", indicó sobre el motivo de la presencia de los investigadores federales.

"Se procedió a abrirles las puertas a todas estas personas, de la Afip Tucumán, Afip Santiago, y de Gendarmería; hicieron las constataciones del caso y siempre actuaron amablemente. Nosotros le facilitamos todo lo que nos pidieron y no llegaron a ningún resultado acerca de estos proveedores que ellos preguntaban", subrayó el ministro.

"No se llevaron ningún tipo de documentación, no ha habido ningún tipo de resultado, no hubo necesidad de llevar nada, se le abrieron todas las puertas y el acceso al sistema informático, y no llegaron a ninguna conclusión en esa causa. Fue un resultado satisfactorio para nosotros, no tenemos ningún proveedor apócrifo por llamarlo de alguna manera y terminó el procedimiento", detalló Chara.

"Se fueron agradeciéndonos por la atención y nos felicitaron las autoridades de la Afip por el ordenamiento administrativo que tiene la provincia y por la disposición tanto de los directivos de las diversas áreas como de los empleados públicos provinciales", manifestó el ministro Chara, quien señaló que esta situación "nos produjo un parate en el sistema administrativo de la provincia. Se hizo un parate para atender a estas personas y pedimos las disculpas del caso a la gente que esperaba hacer algún trámite dentro de lo que es la administración pública provincial".