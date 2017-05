Gran arranque de los clubes santiagueños en Tucumán

Fotos DESTACADAS. Santiago Lawn Tennis y Old Lions representan a Santiago del Estero en el Regional, junto a Misky Mayu.

-

Un muy buen comienzo tuvieron ayer los equipos santiagueños, que están representando a la provincia en el Campeonato Regional de Clubes de Damas A.

Esta cita se desarrolla en la ciudad de San Miguel de Tucumán y las chicas de los tres equipos santiagueños mostraron cosas importantes.

En el primer turno, el conjunto de Misky Mayu arrancó con un triunfo sobre DARD de La Rioja por 2 a 0, con goles de María José Sabasta y Tamara Pérez. Luego, Misky ganó su segundo partido a Jockey Club de Tucmán por 1 a 0 con gol de Tamara Pérez, su gran figura de la jornada.

Por su parte, Old Lions, cosechó un triunfo vital frente a Huirapuca de Tucumán por 3 a 1, y sus goleadoras fueron Lola Muratore, Fernanda Espeche y Pilar Ibarra Paiola.

Además, las chicas del Santiago Lawn Tenis Club, consiguieron un meritorio empate frente a Natación y Gimnasia de Tucumán por 1 a 1. En este cotejo, Melany Matos fue la goleadora para el conjunto del parque Aguirre.

Los partidos de hoy

Hoy, el Regional de Damas A continuará con varios encuentros y los tres representantes de Santiago del Estero saldrán a escena.

Este es el programa para hoy, en San Miguel de Tucumán.

A las 9, Tigres Rugby Club vs. Huirapuca y Gimnasia y Tiro de Salta vs. Old Lions.

A las 10.30, Santiago Lawn Tennis vs. Los Tarcos B y Natación y Gimnasia de Tucumán vs. Tucumán Rugby.

A las 12, Mishky Mayu vs. Lawn Tennis y Jockey vs. DARD.

A las 14, Jockey Club de Salta vs. Central Córdoba y Los Tarcos vs. Social Hockey.

A las 15.30, Old Lions vs. Tigres Rugby Club y Gimnasia y Tiro vs. Huirapuca.

A las 17, Tucumán Rugby B vs. Santiago Lawn Tennis y Natación y Gimnasia de Tucumán vs. Los Tarcos B.